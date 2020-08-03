На Тернопольщине обновят первый в Украине "лемкивский" музей

3 августа, 2020, 16:30

На территории музейного комплекса "Лемковское село" в Монастырыськах на Тернопольщине строят новый современный музей лемковской культуры. Местный музей лемковской культуры и быта - первый такой и пока единственный в Украине

О строительстве в местном урочище Бычева современного музея говорили во время традиционного Международного фестиваля лемковской культуры, который состоялся в Монастырыськах на Тернопольщине 1-2 cерпня этого года онлайн.

В целом работы по сооружению этого музея начали прошлой осенью и реализуют в рамках проекта "Лемко. SWIT". Как рассказал "Еспресо.Запад" глава общественной организации "Всеукраинское общество "Лемковщина" Александр Венгринович, уже возвели стены помещения будущего современного музея и делают стропила. К концу года, если не введут новых карантинных ограничений, строительно-монтажные работы планируется завершить. На это все в прошлом году было выделено 7 млн гривень, в этом - 4 млн гривень.

"Конечно, говорить о том, что музей вот-вот будет, еще рано, - говорит Александр Венгринович. - Опять стоит потребность в средствах, в частности на проектную документацию уже внутренних работ. Если эти средства удастся найти, то можно надеяться открытие (а он должно быть с учетом требований XXI века, в частности относительно построения экспозиции) к концу следующего года. На самом деле, если бы все сложилось, как мечтается, это было бы замечательно! Ведь в Украине, по нашим внутренним подсчетам, проживает около 550 тыс. лемков, из которых около 300 тыс. депортированы из Лемковщины, Надсяння и Холмщины. И знаете, что болит? Что по сей день за ту трагедию депортации перед нами никто так и не извинился - ни с одной, ни с другой стороны. Несмотря на то, что тоталитарные режимы заменили демократические строи. Поэтому еще и потому современный музей лемковской культуры является таким важным ".

Музей лемковской культуры и быта в Монастырыськах - комплекс "Лемковское село" - первый и пока единственный в Украине музей лемковской культуры и быта. Однако он довольно небольшой. О необходимости строительства в Украине современного музея лемковской культуры говорили уже много лет, но не было на это средств. Проблема была еще и в том, что музей лемковской культуры в Монастырыськах - коммунальный и не имел собственного земельного участка для строительства нового здания музея. В декабре позапрошлого года распоряжением Кабмина музейному комплексу "Лемковское село" выделили земельный участок площадью 23 гектара. Так начался новый проект.