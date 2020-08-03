На столичном Крещатике подожгли авто

3 августа, 2020, 09:50

В Киеве на Крещатике подожгли автомобиль, полиция задержала подозреваемого

Об этом сообщила столичная полиция.

По данным правоохранителей, утром 3 августа мужчина взял канистру с неизвестной смесью, облил ею машину и поджег ее.

Полиция задержала 39-летнего жителя Бориспольского района.

Производство открыли по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения.