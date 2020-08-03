На столичном Крещатике подожгли авто
3 августа, 2020, 09:50
В Киеве на Крещатике подожгли автомобиль, полиция задержала подозреваемого
Об этом сообщила столичная полиция.
По данным правоохранителей, утром 3 августа мужчина взял канистру с неизвестной смесью, облил ею машину и поджег ее.
Полиция задержала 39-летнего жителя Бориспольского района.
Производство открыли по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения.
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