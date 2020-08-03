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Espreso.tvОбществоНа столичном Крещатике подожгли авто

На столичном Крещатике подожгли авто


фото: dsns.gov.ua
В Киеве на Крещатике подожгли автомобиль, полиция задержала подозреваемого

Об этом сообщила столичная полиция.

По данным правоохранителей, утром 3 августа мужчина взял канистру с неизвестной смесью, облил ею машину и поджег ее.

Полиция задержала 39-летнего жителя Бориспольского района.

Производство открыли по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения.

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