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Espreso.tvОбществоНа Одесчине обнаружили партию кокаина стоимостью более 200 млн грн

На Одесчине обнаружили партию кокаина стоимостью более 200 млн грн


фото: od.gp.gov.ua
В порту "Южный" в Одесской области правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина стоимостью более 200 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры.

Открыто производство по факту контрабанды наркотических средств (ст. 305 УК Украины).

Правоохранители обнаружили в порту "Южный" скрытый от таможенников наркотик, контрабандно завезенный из Эквадора, почти 60 кг кокаина, которые на "черном рынке" стоят более 200 млн грн.

 

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