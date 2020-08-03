На Одесчине обнаружили партию кокаина стоимостью более 200 млн грн
3 августа, 2020, 10:43
В порту "Южный" в Одесской области правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина стоимостью более 200 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры.
Открыто производство по факту контрабанды наркотических средств (ст. 305 УК Украины).
Правоохранители обнаружили в порту "Южный" скрытый от таможенников наркотик, контрабандно завезенный из Эквадора, почти 60 кг кокаина, которые на "черном рынке" стоят более 200 млн грн.
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