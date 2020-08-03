На Львовщине - чрезвычайная пожарная опасность

3 августа, 2020, 12:33

В течение 3-4 августа на территории Львовской области прогнозируют чрезвычайную и высокую пожарную опасность

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация со ссылкой на Львовский региональный центр гидрометеорологии.

Итак, 3 - 4 августа на территории области прогнозируют преимущественно чрезвычайную (5-й класс) и высокую (4-й класс) пожарную опасность. Во Львове в течение 3-4 августа - чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области призывает граждан не провоцировать пожаров на открытых территориях.

Добавим, что во Львове в течение недели будет сухо, температура воздуха будет колебаться от 25 до 30 градусов тепла.