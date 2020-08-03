На Львовщине 22-летний юноша сбил насмерть 19-летнего пешехода

3 августа, 2020, 13:06

В Сокольском районе на Львовщине произошло смертельное ДТП. Под колесами авто, которым управлял 22-летний водитель погиб молодой пешеход

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовщины, передает "Еспресо.Захид".

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа около 2:30 на автодороге "Рава-Руска - Большие Мосты" между селами Бутыны и Двирцы в Сокольском районе.





По данным правоохранителей, водитель автомобиля "ЗАЗ", 22-летний житель района, совершил наезд на пешехода, жителя соседнего села. От полученных травм 19-летний юноша скончался на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование.