На Киевщине задержали мужчину, который бросил гранату своим соседям
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Таким образом, пьяный пытался вернуть домой свою жену, которая ушла в гости. Однако она не желала возвращаться, потому мужчина не остановился на этом и продолжал угрожать. Крайне испуганные соседи вызвали полицию.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и специалисты-взрывотехники полиции Киевщины, которые изъяли металлические обломки, рычаг запала и другие вещественные доказательства. По предварительным данным произошел взрыв гранаты РГД-5.Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Следователи провели неотложный обыск по месту жительства правонарушителя, где обнаружили и изъяли пистолет "Флобер". Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Полиция устанавливает пути происхождения боеприпаса.
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