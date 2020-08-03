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Espreso.tvОбществоМасштабное ДТП на Прикарпатье: погиб мотоциклист, трое пассажиров в больнице

Масштабное ДТП на Прикарпатье: погиб мотоциклист, трое пассажиров в больнице


фото: firtka.if.ua
Около 12:00 ночи 2 августа в Ивано-Франковской области столкнулись два мотоциклиста с пассажирами, один из них попал под колеса авто на встречной полосе

Об этом информирует Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает "Еспресо.Захид".

"3 августа в 00:08 ч. в с. Драгомирчаны Тисменицкого района на автодороге государственного значения Н-09 сообщением Мукачево-Львов произошло ДТП - столкновение 2-х мотоциклов и одного автомобиля Тойота РАВ-4. В результате происшествия один человек погиб три человека травмированы", - говорится в сообщении.

Очевидцы происшествия в телеграмм-сообществе ЧАТ 112 рассказывают, что два мотоциклиста с пассажирами двигались в направлении Драгомирчанах и столкнулись: "Один вылетел на встречную и насмерть, девушка на дороге и двое ребят в кювете живы".

Как сообщает местное издание Фиртка , в автомобиле находились пассажиры, среди которых беременная женщина. Всех участников происшествия доставили в больницу для обследования.

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