Масштабное ДТП на Прикарпатье: погиб мотоциклист, трое пассажиров в больнице
Об этом информирует Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает "Еспресо.Захид".
"3 августа в 00:08 ч. в с. Драгомирчаны Тисменицкого района на автодороге государственного значения Н-09 сообщением Мукачево-Львов произошло ДТП - столкновение 2-х мотоциклов и одного автомобиля Тойота РАВ-4. В результате происшествия один человек погиб три человека травмированы", - говорится в сообщении.
Очевидцы происшествия в телеграмм-сообществе ЧАТ 112 рассказывают, что два мотоциклиста с пассажирами двигались в направлении Драгомирчанах и столкнулись: "Один вылетел на встречную и насмерть, девушка на дороге и двое ребят в кювете живы".
Как сообщает местное издание Фиртка , в автомобиле находились пассажиры, среди которых беременная женщина. Всех участников происшествия доставили в больницу для обследования.
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-