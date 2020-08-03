Львовщина присоединилась ко Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания

3 августа, 2020, 15:10

Мероприятие проводят под эгидой Всемирного альянса за грудное вскармливание (WABA) и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) ежегодно с 1 по 7 августа

Его цель - привлечь внимание общественности к ценности грудного вскармливания, поддержать родителей и создать комфортные условия для кормления грудью.

Как рассказала в комментарии "Еспресо-Запад" врач педиатр-неонатолог, к.м.н., руководитель Областного центра грудного вскармливания Ольга Шлемкевич, ежегодно девиз недели иной. В 2020 г. он называется "Поддержим грудное вскармливание ради здоровой планеты".

"На странице Львовского областного клинического перинатального центра в Facebook и на Youtube я и моя коллега, акушер-гинеколог, лактолог Львовского перинатального центра Людмила Жук, ежедневно выкладываем видеолекции, посвященные этой теме, и развенчиваем популярные мифы. Позже будем "крутить" эти видеоролики по телевизору, чтобы женщины, которые находятся в палатах в ожидании пополнения или уже познали радость материнства и готовятся к выписке, могли получить ответы на вопросы, которые их больше всего волнуют", - отметила Ольга Шлемкевич.

Подобные мероприятия проводят в других лечебных учреждениях города и области, где находятся мамы с детьми.

Неонатологи, Лактолог, педиатры и акушер-гинекологи приравнивают материнское молоко до природного богатства, ведь в нем содержатся абсолютно все вещества, необходимые для нормального роста и развития ребенка грудного возраста, а также антитела, которые защищают малыша от болезней. Кроме того, грудное вскармливание приносит пользу здоровью женщины: снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, послеродовой депрессии, рака яичников и рака молочной железы.

В Украине поддержка грудного вскармливания была основана в 1995 году. В этом году к мероприятиям, которые проводятся в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания, присоединилось более 170 стран. Учитывая пандемию Covid-19 будут проводиться они онлайн.