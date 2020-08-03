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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в одном из районов Тернопольщины заболеваемость в пять раз превысила среднюю по Украине

Коронавирус: в одном из районов Тернопольщины заболеваемость в пять раз превысила среднюю по Украине


фото: reuters
В Монастырыском районе Тернопольской области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 983 случая на 100 тыс. населения

Об этом сообщил в Facebook глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

Труш отметил, что в среднем по Украине этот показатель составляет 189,5 больных на 100 тыс. населения

В целом по области, по данным Тернопольского областного лабораторного центра, по состоянию на 3 августа интенсивный показатель заболеваемости составляет 298 случаев на 100 тыс. населения. Кроме Монастыриского района, уровень заболеваемости превышает областной в Кременецком (670 случаев), Шумском (691 случаев), Лановецком (445 случаев), Тернопольском (310 случаев) районах и в Тернополе (378,9 вып.).

За последнюю неделю больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Бережанском, Бучацком, Збаражском, Монастырском, Тернопольском, Чертковском районах и Тернополе.

Продолжают болеть 1256 человек. Из них 167 находятся на стационарном лечении. 38 пациентов - в тяжелом состоянии.

Больше всего заполнены Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи, Збаражская, Чертковская и Монастырыская райбольницы, а также областной фтизиопульмонологический центр.

Загруженность кроватей составляет 36,9%.

Оперативная информация о заболеваемости COVID-19 в Тернопольской области По данным Тернопольского областного ...

Опубликовано Владимир Труш Понедельник, 3 августа 2020

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