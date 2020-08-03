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Espreso.tvСпортКоманда украинского футболиста вылетела во второй итальянский дивизион

Команда украинского футболиста вылетела во второй итальянский дивизион


фото: Getty Images
Итальянский "Лечче", где играет украинский полузащитник Евгений Шахов, следующий сезон проведет в Серии Б

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Также во второй итальянский дивизион вылетели СПАЛ и "Брешия". В следующем сезоне в Серии А сыграют "Беневенто" и "Кротоне", имя третьей команды еще не известно.

В этом сезоне 29-летний Евгений Шахов провел 24 матча, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 1,6 млн евро.

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