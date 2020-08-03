Команда украинского футболиста вылетела во второй итальянский дивизион
3 августа, 2020, 13:26
Итальянский "Лечче", где играет украинский полузащитник Евгений Шахов, следующий сезон проведет в Серии Б
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Также во второй итальянский дивизион вылетели СПАЛ и "Брешия". В следующем сезоне в Серии А сыграют "Беневенто" и "Кротоне", имя третьей команды еще не известно.
В этом сезоне 29-летний Евгений Шахов провел 24 матча, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 1,6 млн евро.
- 15 июля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче" уступил "Фиорентине" со счетом 3:1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-