Команда украинского футболиста вылетела во второй итальянский дивизион

3 августа, 2020, 13:26

Итальянский "Лечче", где играет украинский полузащитник Евгений Шахов, следующий сезон проведет в Серии Б

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Также во второй итальянский дивизион вылетели СПАЛ и "Брешия". В следующем сезоне в Серии А сыграют "Беневенто" и "Кротоне", имя третьей команды еще не известно.

В этом сезоне 29-летний Евгений Шахов провел 24 матча, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 1,6 млн евро.

15 июля в 33-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче" уступил "Фиорентине" со счетом 3:1 .