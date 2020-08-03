Хоть Папу Римского можно назначить - никакой разницы, - Огрызко о кадровых изменениях в ТКГ

3 августа, 2020, 22:45

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что от кадровых изменений в ТКГ ничего не изменится

Об этом он рассказал в эфире "Итоги" с Анной Валевской, передает Еспресо.TV.

Огрызко ответил на вопрос, привела ли кадровая ротация в Трехсторонний контактной группе к ослаблению позиций Украины.

"Я вам скажу, что туда хоть можно Папу Римского назначить главой нашей делегации, от этого ничего не изменится. При всем уважении ко всем предыдущим, выдающимся деятелям, которые были во главе нашей делегации. А вспомните - был господин Горбулин, был господин Марчук, был господин Кучма, сейчас будет господин Кравчук. Поверьте, вопрос не в том, кто возглавляет украинскую делегацию, вопрос в том - какова позиция Российской Федерации, которая не хочет ничего, кроме того, чтобы продолжать конфликт", - сказал

Он отметил, что от смены руководителей делегаций ситуация принципиально не меняется.

Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил ТКГ вместо Леонида Кучмы.

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