Карантин: в Закарпатской области позволили работу детсадов
3 августа, 2020, 19:33
Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях позволила работу детских садов в Закарпатской области
Об этом сообщает Mukachevo.net.
"Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов. Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствовать мягкие игрушки и ковры", - говорится в сообщении.
Ответственность за соблюдение ограничений возложили на руководителей детских садов.
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