Карантин: в Закарпатской области позволили работу детсадов

Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов. Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствовать мягкие игрушки и ковры", - говорится в сообщении.

Ответственность за соблюдение ограничений возложили на руководителей детских садов.

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