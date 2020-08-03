Кабмин предлагает Раде повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

3 августа, 2020, 16:43

Правительственный законопроект №3948 предлагает повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта, а также за реализацию лекарственных средств, не соответствующих стандартам

Правительственный законопроект №3948 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту пояснительной записки, правительство предлагает усилить ответственность за продажу лекарственных средств в аптеках без рецепта в запрещенных законодательством случаях; введение в оборот или продажу лекарств, не соответствующих требованиям стандартов, а также предоставление услуг, не соответствующих требованиям стандартов.

Так, проект закона предлагает повысить штраф за продажу лекарственных средств без рецепта в запрещенных законодательством случаях до 100-500 необлагаемых минимумов (1700-8500 грн). За повторное совершение этих действий - от 500 до 700 необлагаемых минимумов (8500-11900 грн).

За введение в оборот или продажу продукции, которая не соответствует стандартам и не имеет сертификатов соответствия проектом закона предлагается штраф от 300 до 800 необлагаемых минимумов.

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