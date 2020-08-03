День в ООС: россияне обстреляли украинские позиции под Марьинкой и возле Южного

3 августа, 2020, 18:45

3 августа российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По состоянию на 17:00 3 августа враг совершил два обстрела.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 2 обстрела со стороны противника. В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские солдаты не открывали огонь.

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