День в ООС: россияне обстреляли украинские позиции под Марьинкой и возле Южного
3 августа, 2020, 18:45
3 августа российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По состоянию на 17:00 3 августа враг совершил два обстрела.
"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксировано 2 обстрела со стороны противника. В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские солдаты не открывали огонь.
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