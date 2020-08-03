Дело Шеремета: заседание по Антоненко перенесли на 12 августа из-за неявки прокуроров

3 августа, 2020, 15:25

3 августа заседание Печерского районного суда по Андрею Антоненко не состоялось. Не пришел ни один из 15 прокуроров

Об этом сообщает сообщество Free Riff в Facebook.

"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко снова не состоялось. На этот раз - из-за того, что не явился ни один из 15 прокуроров группы", - говорится в сообщении.

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Адвокат Леонид Маслов в мае заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.

Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.

23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

27 июля судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа, потому что не нашли материалы дела

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