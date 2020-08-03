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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: заседание по Антоненко перенесли на 12 августа из-за неявки прокуроров

Дело Шеремета: заседание по Антоненко перенесли на 12 августа из-за неявки прокуроров

3 августа заседание Печерского районного суда по Андрею Антоненко не состоялось. Не пришел ни один из 15 прокуроров

Об этом сообщает сообщество Free Riff в Facebook.

"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко снова не состоялось. На этот раз - из-за того, что не явился ни один из 15 прокуроров группы", - говорится в сообщении.

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  • Адвокат Леонид Маслов в мае заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
  • Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.
  • 23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.
  • 27 июля судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа, потому что не нашли материалы дела

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