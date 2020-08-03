Дело Шеремета: заседание по Антоненко перенесли на 12 августа из-за неявки прокуроров
3 августа, 2020, 15:25
3 августа заседание Печерского районного суда по Андрею Антоненко не состоялось. Не пришел ни один из 15 прокуроров
Об этом сообщает сообщество Free Riff в Facebook.
"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко снова не состоялось. На этот раз - из-за того, что не явился ни один из 15 прокуроров группы", - говорится в сообщении.
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- Адвокат Леонид Маслов в мае заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
- Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.
- 23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.
- 27 июля судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа, потому что не нашли материалы дела
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