Человек в Ивано-Франковской области открыл стрельбу во время обыска и угрожал гранатой

3 августа, 2020, 15:58

На Ивано-Франковщине мужчина во время обыска у него угрожал стражам порядка предметом, похожим на гранату

Об этом в Telegram сообщил Департамент уголовного розыска Национальной полиции.

"03.08.2020 г. по постановлению суда детективами следственного управления совместно с оперативниками Ивано-Франковского региона проводился обыск у лица, подозреваемого в выращивании наркотикосодержащих растений (конопли). Негодяй, понимая, что разоблачение его незаконной деятельности неизбежно, в ответ на зачитівание постановления совершил два выстрела из "обреза", после чего достал предмет, похожий на гранату Ф-1, и начал угрожать правоохранителям", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла подмога в виде личного состава Косовского отдела полиции. По результатам успешных переговоров мужчина сдался, никто не пострадал, сообщили в депраменти.

Правоохранители задержали мужчину. Проводится санкционированный обыск, следственные действия продолжаются.

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