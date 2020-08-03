Авиакомпания SkyUp начала летать из Львова в Италию Неаполь, а затем Рим и Милан

3 августа, 2020, 16:22

В прошлые годы по этим направлениям летала итальянская авиакомпания Ernest, которая обанкротилась

О восстановлении итальянской программы из Львова сообщили в местном аэропорту, информирует "Еспресо.Запад".

Рейсы будут курсировать по понедельникам и пятницам. Вылет из Львова - в 4:55, прилет в Неаполь - в 07:20. Вылет из Неаполя - в 08:20, прилет во Львов - в 10:30. Стоимость перелета составляет от 2654 грн.

Несколько ранее авиакомпания анонсировала еще два рейса в Италию. А именно - в Рим и Милан. Кроме того, перевозчик планирует открыть полеты в Прагу и Тель-Авив.

Сейчас компания, кроме Неаполя, выполняет рейсы в болгарский Бургас и внутренние по Украине в Одессу и Херсон. А также чартеры в курортные Тиват, Анталию, Хургаду и Шарм Эль Шейх.

Напомним, ранее итальянские направления из аэропорта "Львов" обслуживала преимущественно компания Ernest, которая обанкротилась в конце 2019 года. Уже тогда SkyUp объявил, что намерен открыть эти направления с весны 2020-го, но из-за карантина это удалось сделать только сейчас.