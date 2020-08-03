Авиакомпания SkyUp начала летать из Львова в Италию Неаполь, а затем Рим и Милан
О восстановлении итальянской программы из Львова сообщили в местном аэропорту, информирует "Еспресо.Запад".
Рейсы будут курсировать по понедельникам и пятницам. Вылет из Львова - в 4:55, прилет в Неаполь - в 07:20. Вылет из Неаполя - в 08:20, прилет во Львов - в 10:30. Стоимость перелета составляет от 2654 грн.
Несколько ранее авиакомпания анонсировала еще два рейса в Италию. А именно - в Рим и Милан. Кроме того, перевозчик планирует открыть полеты в Прагу и Тель-Авив.
Сейчас компания, кроме Неаполя, выполняет рейсы в болгарский Бургас и внутренние по Украине в Одессу и Херсон. А также чартеры в курортные Тиват, Анталию, Хургаду и Шарм Эль Шейх.
Напомним, ранее итальянские направления из аэропорта "Львов" обслуживала преимущественно компания Ernest, которая обанкротилась в конце 2019 года. Уже тогда SkyUp объявил, что намерен открыть эти направления с весны 2020-го, но из-за карантина это удалось сделать только сейчас.
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-