Аваков вручил полицейским наградное оружие за ликвидацию "полтавского террориста"

3 августа, 2020, 13:40

Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем стражам порядка, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания человека, захватившего полицейского на Полтавщине

Об этом он написал в Twitter.

"Вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине. В критической ситуации, с риском для жизни и здоровья, они сработали эффективно. Спасибо за службу", - написал Аваков.

Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.

Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.

Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в лес.

1 августа Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве.

Вручил наградное оружие четырем полицейским @police_polt , которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу! pic.twitter.com/xtCQaVUCTw - Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 3, 2020