Аваков вручил полицейским наградное оружие за ликвидацию "полтавского террориста"
Об этом он написал в Twitter.
"Вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине. В критической ситуации, с риском для жизни и здоровья, они сработали эффективно. Спасибо за службу", - написал Аваков.
- Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в лес.
- 1 августа Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве.
Вручил наградное оружие четырем полицейским @police_polt , которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине. В критической ситуации с риском для жизни и здоровья они сработали эффективно. Спасибо за службу! pic.twitter.com/xtCQaVUCTw- Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 3, 2020
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