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Espreso.tvОбществоАваков вручил полицейским наградное оружие за ликвидацию "полтавского террориста"

Аваков вручил полицейским наградное оружие за ликвидацию "полтавского террориста"


фото: twitter.com/AvakovArsen
Министр внутренних дел Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем стражам порядка, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания человека, захватившего полицейского на Полтавщине

Об этом он написал в Twitter.

"Вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо опасного злоумышленника на Полтавщине. В критической ситуации, с риском для жизни и здоровья, они сработали эффективно. Спасибо за службу", - написал Аваков.

  • Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
  • Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
  • Полтавский нападающий отпустил заложника и сбежал в лес.
  • 1 августа Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве.

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