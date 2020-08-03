Археологи нашли на Тернопольщине поселения трипольцев

3 августа, 2020, 18:16

На территории замка в селе Пидзамочек Бучацкого района Тернопольской области во время археологических раскопок, которые продолжались от 27 по 30 июля, нашли поселение трипольской культуры. В частности, нашли печь, много остатков пережженной глины, керамики и тонкостенных кубков

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Запад".

Это уже не впервые трипольские поселения выкапывают на Тернопольщине. В частности еще в 1956 году археолог Игорь Свешников открыл трипольское поселение возле села Зеленче в Теребовлянском районе - одно из первых в Западной Украине. Но только в ХХ веке выяснили, что речь идет не просто о поселении, а о поселении-гиганте, которое имело размеры более 5 гектаров. Ранее подобные находили только на Побужье и Поднепровье.

Как прокомментировал "Еспресо.Запад" археолог, доктор исторических наук Николай Бандривский, каждый исследователь в своей археологической практике постоянно натыкается на разновременные поселения, в том числе на трипольские. На Тернопольщине практически нет памятников раннего Триполья, которое датируется второй половиной VI-V тысячелетием до рождения Христа, но зато на этих территориях археологи постоянно находят что-то из среднего этапа развития этой культуры.

Стоит напомнить, что трипольская культура является одной из основных давньоземледельческих культур медной эпохи и трипольские племена занимали пространство Юго-Восточной Европы от Днепра до Карпат, от южной Волыни до Черного моря и Балканского полуострова. Во время своего расцвета (в конце среднего этапа) населения на всей территории трипольской культуры, по разным оценкам, составляло от 400 тыс. до 2 миллионов человек.