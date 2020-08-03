4 спасенные медведя с Покровского "зоопарка смерти" поедут на Закарпатье и Львовщину

3 августа, 2020, 16:24

Национальный природный парк "Синевир" на Закарпатье и приют "Домажир", что на Львовщине, примут на реабилитацию 4 медведей с "Парка Покровского периода" в Донецкой области

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

В Национальный природный парк "Синевир" двое животных приедут уже 11 августа.

"Их спасли из "лагеря смерти" под названием "Парк Покровского периода" в Донецкой области. Животных конфисковали. В общем спасли 11 медведей и 6 львов. Их расселили по Украине, и вот два новых жителя едут в "Реабилитационный центр для бурых медведей" в Синевир", - рассказал журналист.

Средства на перевозку нашли благодаря волонтерам, ГС "Украинское объединение защитников животных" и Закарпатской ОГА.

Еще двух медведей поселят, также до середины августа, в приюте "Домажир", что возле Львова. Напомним, это уникальный центр спасения и реабилитации бурых медведей в Украине, созданный при поддержке международного благотворительного фонда FOUR PAWS, базирующаяся в Вене (Австрия). На сегодняшний день здесь проживает 15 животных.

А еще один "бурый" поедет в приют "Белая Скала" под Житомиром.