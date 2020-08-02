Из-за спортивных соревнований в Харькове перекрывают дорожное движение

2 августа, 2020, 09:20

Сегодня, 2 августа 2020 года, в городе Харькове будут проводиться соревнования по триатлону

В связи с этим движение транспорта по маршруту проведения соревнований запрещается 6:00 до 17:00, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский информационный портал Glavnoe.ua .

Будут последовательно перекрываться следующие участки:

по ул. Героев Труда на участке от ул. Барабашова до ул. Шевченко,

по ул. Шевченко на участке от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко,

ул. Матюшенко,

Журавлевский спуск,

ул. Веснина на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской,

по ул. Сумской от ул. Веснина до ул. Деревянко,

по Белгородском шоссе,

пр. Академика Курчатова с поэтапным восстановлением движения после прохождения спортсменами трассы триатлона.

Кроме того, в связи с эпидемиологической ситуацией кубок Iron Way 2020 пройдет по новым правилам для участников и болельщиков:

массовый старт отменяется; устанавливаются специальные коридоры для одновременного старта (каждый будет выбегать из своего коридора)

на старт смогут попасть только участники и организаторы соревнований, чтобы обеспечить расстояние между спортсменами на старте;

при выдаче стартовых пакетов и непосредственно перед стартом участникам измеряют температуру;

в зоне выдачи стартовых пакетов, в пунктах питания и на финише будут доступны дезинфицирующие средства;

волонтеры не будут надевать на спортсменов медали: добравшись до финиша, каждый участник получит медаль в руки;

группы поддержки смогут болеть за участников, но при этом организаторы рекомендуют соблюдать дистанцию в 1,5 метра;

вся команда организаторов и волонтеров будет в масках и перчатках.

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