Во Львове начали съемки фильма об украинских диссидентах

2 августа, 2020, 14:57

В Национальном музее-мемориале жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", начались съемки документального фильма об украинских диссидентах Ирине Стасив-Калинец, Святославе Караванском и Николае Руденко

Это совместный проект Украинского института национальной памяти и интернет-издания "Историческая правда", информирует пресс-служба УИНП.

Именно в 2020 году исполняется 100 лет со дня рождения Святослава Караванского и Николая Руденко, а также 80 лет, как родилась Ирина Стасив-Калинец. Герои фильма являются представителями диссидентского движения - выходцами из разных регионов Украины Ирина Стасив-Калинец - из Львова, Святослав Караванский - из Одессы, а Николай Руденко - из поселка Юрьевка на Донбассе.

Сейчас в "Тюрьме на Лонцкого" сняты отдельные сцены к трем очеркам кинопроекта. Ожидается, что работа над фильмом завершится до конца августа 2020 года.

Ирина-Стасив Калинец (6 декабря 1940 - 31 июля 2012) - писательница, шестидесятница, диссидент-правозащитник, участница движения за восстановление Украинской греко-католической церкви. Она участвовала в работе "Мемориала", "Общества Льва" и Народного Руха Украины. Ирина и ее муж Игорь Калинец были близкими друзьями известных диссидентов и политзаключенных Валентина Мороза, Вячеслава Черновола, Василия Стуса, Михаила Горыня, Стефании Шабатуры, Ивана Геля. Во время второй волны брежневских репрессий против деятелей украинской культуры Ирина выступила в их защиту. За это в 1972 году была заключена и приговорена к шести годам лагерей и трем годам ссылки. В 2019 году Ирина Стасив-Калинец стала героиней проекта УИНП - календаря "Украинские женщины XX века» ".

Святослав Караванский (24 декабря 1920 - 17 декабря 2016) - украинский языковед, который родился в Одессе. Был в подполье ОУН. Многолетний узник советских концлагерей, в которых провел более тридцати лет. Святослав Караванский заключил первый словарь украинских рифм, который распространялся через самиздат. Выступал за дубляж фильмов на украинский язык. В 1965 году, обеспокоен усилением русификации в учебных заведениях, написал статью "Об одной политическую ошибку". Это стало основанием для советской власти снова отправить диссидента в лагеря.

Николай Руденко (19 декабря 1920 - 1 апреля 2004) - писатель, основатель Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских лагерей. 9 ноября 1976 в квартире Андрея Сахарова в Москве Николай Руденко провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, на которой объявил о создании Украинской Хельсинской группы. Это была первая легальная правозащитная организация в советской Украине, которая боролась с нарушением прав человека. УГГ сыграла одну из ключевых ролей в восстановлении независимости. В конце 1976 в группу вошли Петр Григоренко, Оксана Мешко, Олесь Бердник, Левко Лукьяненко, Алексей Тихий, Николай Матусевич, Мирослав Маринович, Нина Пестрая.