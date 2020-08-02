Во Львове на Лычаковском кладбище почтили память погибших воинов-десантников

2 августа, 2020, 15:15

Сегодня, 2 августа, во Львове почтили память погибших защитников Украины - военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Скорбные мероприятия состоялись на Лычаковское кладбище, где Герои нашли место вечного упокоения, сообщает пресс-служба ЛОГА.

Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик зажег лампадки и возложил цветы к могилам погибших воинов-десантников.

Мероприятия памяти военнослужащих, погибших за независимость и территориальную целостность Украины в зоне проведения АТО/ООС, прошли также на территории воинской части, на улице Стрыйской.

Справка

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада (первоначальное название 80 парашютно-десантный полк) сформирована в марте 1955 года. Первое место дислокации полка - гм. Гайджунай.

В 1960 году полк передислоцирован в Баку и включен в состав 104-й воздушно-десантной дивизии.

19 декабря 1979 года военная часть была передеслоцирована в г. Хыров Львовской области. 19 декабря для личного состава бригады является Днем части.

В январе 1980 года 1-й десантно-штурмовой батальон бригады в полном штатном составе отправился для ведения боевых действий в Республику Афганистан.

Около 150 офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов бригады за образцовое выполнение боевых заданий в Республике Афганистан были награждены боевыми орденами и медалями.

В 1986 году офицеры и прапорщики бригады принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В январе-марте 1990 года личный состав бригады успешно выполнял задания правительства по разъединению межнационального конфликта в г. Степанакерт Армении.

В апреле 2003 года полк передислоцирован в город Львов.

Наиболее выдающимися в истории бригады оказались 2014-2015 годы, когда вся Украина в очередной раз узнала о легендарных львовских десантниках - непобедимых представителях высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. В зоне АТО на счету бригады участие в освобождении Славянска, выполнение задач в районе населенных пунктов Георгиевка, Хрящеватое, Новосветловка, Красное, Круглик, Переможне.

Самым известным подвигом бригады является оборона Луганского аэропорта, где военнослужащие почти 5 месяцев героически держали оборону.