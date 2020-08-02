В ЮАР уже более полумиллиона больных коронавирусом

2 августа, 2020, 08:08

Количество больных COVID-19 в Южно-Африканской Республике превысило 500 тыс. подтвержденных случаев, что составляет более 50% всех зарегистрированных показателей Африки

Министр здравоохранения Звелини Мхизе вечером в субботу, 1 августа 2020 года, объявил 10107 новых случаев, что в совокупности дает общую цифру 503 290, в том числе 8155 погибших, передает Еспресо.TV со ссылкой на AP.

Согласно подсчетам университета Джона Хопкинса, Южно-Африканская Республика с населением около 58 млн занимает пятое место по количеству инфицированных COVID-19 людей в мире после США, Бразилии, России и Индии, то есть странами с гораздо большим населением.

"Полмиллиона - это важная отметка, поскольку это показывает, что мы вступили в стадию быстрых темпов роста. Мы очень быстро можем достичь 1 млн случаев, - говорит вирусолог из Дурбана Денис Чопера. - Что мы точно знаем, так это то, что цифры занижены и что этот вирус будет с нами еще долго ".

Эксперты по здравоохранению говорят, что страна может достичь своего пика в конце августа или в начале сентября.

Эпицентр заболеваемости коронавирусом в ЮАР находится в провинции Гаутенг, в которую входят Йоханнесбург, крупнейший город страны, и Претория, столица. В этой провинции насчитывается более 35% подтвержденных случаев.

В апреле и мае Южно-Африканская Республика ввела строгий карантин, благодаря которому удалось замедлить распространение вируса, но появились очень сильные экономические убытки.

Экономика Южной Африки находилась в рецессии еще до начала пандемии, сейчас же безработица в ней составляет 30%. В ответ команда президента Кирилла Рамафоса расширила дотации бедным слоям населения, а также увеличила поставки больницам и недавно приняла кредит в размере $4,3 млрд от Международного валютного фонда.

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