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Espreso.tvОбществоВ ВСУ за сутки обнаружили 23 новых случая коронавируса

В ВСУ за сутки обнаружили 23 новых случая коронавируса


фото: Укрінформ
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявлено 23 новых случая заболевания COVID-19

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в facebook.

"Сейчас болеет 219 человек, из них в учреждениях здравоохранения находится 5 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр" ГВКГ "- 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Еще 18 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

"Киевская область - 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отметили в медицинских силах ВСУ.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человека, летальных случаев - 5.

На изоляции находится 560 человек, у 58 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие три дня.

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