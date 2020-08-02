В ВСУ за сутки обнаружили 23 новых случая коронавируса
Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в facebook.
"Сейчас болеет 219 человек, из них в учреждениях здравоохранения находится 5 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр" ГВКГ "- 5 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Еще 18 человек лечатся дома под наблюдением врачей.
"Киевская область - 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - отметили в медицинских силах ВСУ.
По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человека, летальных случаев - 5.
На изоляции находится 560 человек, у 58 из них срок изоляции заканчивается в ближайшие три дня.
- Напомним, по состоянию на 31 июля в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусной болезнью.
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