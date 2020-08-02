В Одесской области 15-летний парень спас мужчину, у которого во время купания в море случился инсульт

2 августа, 2020, 07:54

Подросток в возрасте 15 лет вытащил на берег тонущего мужчину на пляже в районе села Бурлачья Балка вблизи Черноморска (Одесская область)

По словам очевидцев инцидента, у пострадавшего мужчины во время купания случился инсульт, передает Еспресо.TV с посиламм на интернетгазету Думская.net .

Благодаря быстрым действиям парня он остался жив.

На берегу курортнику оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи.

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