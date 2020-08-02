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Espreso.tvОбществоВ МИД сообщили, когда Иран выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МАУ

В МИД сообщили, когда Иран выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МАУ


фото: Укрінформ
Иран выплатит компенсации семья погибших в авиакатастрофе МАУ под Тегераном после завершения расследования

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает "Украина 24".

По его словам, Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

"Мяч сейчас находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинения иранской стороны", - сказал Енин .

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