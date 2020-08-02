В Луцке из-за усиления карантина соберется внеочередная сессия горсовета

2 августа, 2020, 16:14

На рассмотрение депутатов предложат проект решения о том, что отнесение города к "красной" зоне не основывается на нормах Конституции Украины

Об этом написал на своей странице в Facebook советник городского мэра Игорь Полищук.

Он в частности сообщил, что уже завтра на внеочередную сессию горсовета будет вынесен проект решения о том, что вышеуказанный протокол Государственной комиссии ТЭБ и ЧС и соответствующее Постановление Кабмина являются такими, которые не основываются на нормах Конституции Украины, а городской совет не будет вводить в связи с отнесением Луцка к "красной" зоне ограничений.



Игорь Полищук добавил, что, кроме того, проектом решения предусмотрено органам национальной полиции воздержаться от привлечения к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать в соответствии с указанным решением.

"Однако уже сегодня полиция предупреждает перевозчиков о том, чтобы не выходили завтра в рейс, потому что сразу начнут составлять протоколы и направлять их в суд для наложения штрафа, - сообщил Игорь Полищук. То же самое происходит со всеми другими учреждениями, которые не могут работать в "красной" зоне, и даже с МАФами. Каждое заведение получает под расписку предупреждение о запрете работать завтра. Оперативность работы полиции и полнота выполнения этой задачи просто поражает".



В случае прекращения курсирования общественного транспорта и закрытия огромного количества заведений десятки тысяч жителей города будут испытывать неудобства, не смогут доехать на работу, - убежден советник городского головы. - Тысячи жителей города снова останутся без работы и средств к существованию, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет - очередные недопоступления.



"Считаем протокол Государственной комиссии ТЭБ и ЧС незаконным, ведь в соответствии со ст. 32 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по представлению соответствующего главного государственного санитарного врача", - подытожил Игорь Полищук.

Напомним, свое несогласие с решением Государственной ТЭБ и ЧС о "зонировании" Украины во время эпидемии коронавируса, выразили также мэры Тернополя и Ивано-Франковска.

Завтра же на внеочередную сессию соберутся и депутаты Тернопольского горсовета.