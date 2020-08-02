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Espreso.tvКриминалВ Киеве на Владимирском спуске перевернулось авто

В Киеве на Владимирском спуске перевернулось авто

В столице на Владимирском спуске произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В центре Киева, на Владимирском спуске, произошло ДТП с опрокидыванием. По предварительным данным, по неизвестным точно причинам водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением автомобилем, в результате чего Шкода перевернулась на крышу.

Как сообщают Вартови.Еспресо, в машине находилось три человека, двум врачи скорой оказали помощь на месте, а водителя медики решили госпитализировать. В результате ДТП затруднено движение на Владимирском спуске. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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