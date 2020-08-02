В Киеве Mazda протаранила авто с ребенком в салоне
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Деснянском районе женщина за рулем кроссовера отправила в отбойник легковушку, в которой ехала семья с маленьким ребенком, после чего перевернулась.
Как рассказывают свидетели происшествия - кроссовер Mazda cx7 на хорошей скорости протаранил в заднюю часть попутный Mitsubishi Lancer. После столкновения Mitsubishi отбросило в отбойник, а Mazda перевернулась.
В Mitsubishi находилась семья с маленьким ребенком. Благодаря детском креслу, в котором сидел ребенок - серьезных травм он не получил. Однако все же врачи "скорой" госпитализировали маленького пассажира для детального обследования.
Также была госпитализирована и пассажирка Mitsubishi, мама малыша. Водитель, несмотря на травмы, остался на месте происшествия. Водитель Mazda от помощи врачей отказалась. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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