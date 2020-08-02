В Крыму сняли, как "казаки" гонят туристов с пляжа нагайкой

2 августа, 2020, 18:36

В сеть попало видео с Фороса, на котором "казак"-охранник прогонял туристов с пляжа нагайкой

Об этом сообщают "Крым-Реалии" .

Инцидент произошел в оккупированном Крыму, в поселке Форос, где охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа с помощью плетки. Туристы попросили его показать документы и объяснить, почему им нельзя подойти к морю. Однако он послал их за разъяснениями к администрации.

Участница инцидента на своей странице в Instagram рассказала, что во время отдыха с семьей на пляже возле санатория "Форос" к ним подошел охранник и начал угрожать хлыстом.

"Сегодня угрожал хлыстом мне, моей семье и моему ребенку четырех лет, только потому, что мы приехали на пляж, который посещали шесть лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория" Форос ", - написала женщина.

По ее словам, охранник выбил из ее рук телефон и он разбился.

Позже выяснилось, что руководство санатория расторгло договор с охранником. В администрации отметили, что охрану прибрежных территорий осуществляет "казацкое" товарищество.

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