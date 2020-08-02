В Харькове под открытым небом показали фильм о Стусе

2 августа, 2020, 07:42

На площади Свободы в центре Харькова в субботу, 1 августа 2020 года, состоялся вечерний показ художественного фильма "Запрещенный" о выдающемся украинском поэте и правозащитнике Василие Стусе

Кинотеатр под открытым небом устроили у волонтерской палатки "Все для победы!". Показ для всех желающих организовали в рамках культурно-образовательного хаба члены киноклуба "Новая Украина", передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"Эта кинолента вызвала дискуссию в обществе еще до того, как ее увидели зрители. Изначально название фильма должно было быть "Птица души". Впоследствии ее изменили на "Стус", чтобы подчеркнуть, что сюжет ленты вращается вокруг жизни выдающегося поэта и диссидента. Позже название снова изменили - на "Запрещенный". По сообщению Госкино, творческая группа фильма отказалась от имени поэта в названии потому, что в фильме представлена не только биография Василия Стуса, но и образ времени и олицетворение борьбы с режимом", - рассказал, открывая показ , руководитель киноклуба "Новая Украина", координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Он напомнил, что во время монтажа киноленты разгорелся скандал из-за того, что режиссеры решили вырезать эпизод с судом над Василием Стусом:

"Так из сценария были удалены упоминания о Викторе Медведчуке, которого советская власть назначила адвокатом в процессе над поэтом".

Несмотря на позднее время, немало прохожих, заинтересованных фильмом, присоединились к зрителям, которые разместились с соблюдением условий карантина на стульях, бережно поставленных возле палатки волонтерами киноклуба.

После показа, который продолжался около двух часов, люди не спешили расходиться, обсуждая увиденное.

Харьковский киноклуб "Новая Украина" планирует до конца лета каждую субботу показывать на площади Свободы фильмы на историческую тематику и о настоящем украинской культуры.

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