В Карпатах нашли отшельника, который нуждался в медицинской помощи
Группа туристов из Киева нашла человека. Они сообщили спасателям о том, что он нуждается в помощи. Но мужчина категорически отказался от вмешательства врачей. Об этом пишет Фиртка.
Спасатели выяснили, что человек долгое время один находится в лесу.
Поэтому к отшельнику снова наведались спасатели и полицейские, чтобы осмотреть больного.
"Мужчина находися на том же месте. По информации полицейских, он начал идти на контакт. Он ослаблен и сообщил, что из-за сложных отношений с родственниками ушел в горы, чтобы покончить жизнь самоубийством", - сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты.
Мужчина сказал, что он житель Киева, 1980 года рождения.
Работники полиции решили доставить его с полонины к подножию горы, чтобы передать в руки медиков.
Отшельника передали работникам скорой помощи.
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