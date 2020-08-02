В Карпатах нашли отшельника, который нуждался в медицинской помощи

2 августа, 2020, 16:42

Мужчину, который долгое время жил отшельником вблизи долины Буревка, что на Прикарпатье, доставили в больницу

Группа туристов из Киева нашла человека. Они сообщили спасателям о том, что он нуждается в помощи. Но мужчина категорически отказался от вмешательства врачей. Об этом пишет Фиртка.

Спасатели выяснили, что человек долгое время один находится в лесу.

Поэтому к отшельнику снова наведались спасатели и полицейские, чтобы осмотреть больного.

"Мужчина находися на том же месте. По информации полицейских, он начал идти на контакт. Он ослаблен и сообщил, что из-за сложных отношений с родственниками ушел в горы, чтобы покончить жизнь самоубийством", - сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты.

Мужчина сказал, что он житель Киева, 1980 года рождения.

Работники полиции решили доставить его с полонины к подножию горы, чтобы передать в руки медиков.

Отшельника передали работникам скорой помощи.