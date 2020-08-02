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Espreso.tvОбществоВ этот день Иван Маринченко из Евпатории поджег себя на Красной площади в Москве

В этот день Иван Маринченко из Евпатории поджег себя на Красной площади в Москве


фото: AP
2 августа 1980 г., в 12:35 по московскому времени, 57-летний житель города Евпатория Иван Маринченко совершил попытку публичного самосожжения на Красной площади (Москва)

Таким образом он протестовал из-за строительного конфликта с местной властью и лишения его двора. Об этом сообщается на Telegram-канале KGB files украинского историка, архивиста и журналиста Эдуарда Андрющенко, передает Еспресо.TV.

Поскольку это были дни Олимпиады и в столице СССР находилось много зарубежных гостей, "иностранцы начали фотографировать, люди в штатском светили им пленки, но один снимок таки попал в AP (Associated Press - ред.)".

Сейчас эту уникальную фотографию можно найти в сетевых архивах AP , Washington Post и Радио Свобода .

"Человек таким образом протестовал против принудительного выселения из дома. Следующие 6 лет он провел в психбольнице", - отмечает Андрющенко.

Он приводит соответствующий рассекреченный документ советского Комитета Государственной Безопасности, с которого можно узнать о "легких ожогах руки и ноги" Маринченко.

В то время он работал водителем в евпаторийском пансионате "Днепр". Был беспартийным, разведенным. Самостоятельно воспитывал двоих детей - мальчиков 14 и 16 лет. Младший из мальчиков был глухонемым.

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