В центре Ивано-Франковска с дерева спасли краснокнижную змею

2 августа, 2020, 14:15

Оказалось, что это ядовитый полоз желтобрюхого, которого считают самой большой змеей в Европе

О происшествии сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"В субботу, 1 августа, в 19.50 часов в Ивано-Франковске на улице Шевченко на территории частного хозяйства на дереве обнаружена и с высоты около 4 метра снята змея из семейства ужеобразных.

В дальнейшем пресмыкающегося передали серпентологам ГС "Украинский экологический природозащитный союз "Орден саламандры", - пишет местное издание Блиц-Инфо .

Полоз желтобрюхий - близкий родственник ужа, считается самой большой змеей Европы. Его длина может достигать двух метров. Распространен преимущественно в степных районах, но, как оказалось, уже успел расширить ареал обитания. Питается преимущественно мелкими грызунами, поэтому очень полезен для людей. Занесен в Красную книгу Украины.