В Беларуси массово шьют дополнительную форму для ОМОНа, в которую будут переодевать военных, - оппозиция
С таким заявлением белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Мы располагаем информацией, ее еще надо проверять, что шьют комплекты одежды для армейцев, но это одежда для ОМОНа. Это, возможно, для того чтобы снимать вопрос: насколько юридически обоснованным является применение армии против своих граждан", - отметил политик.
Также, по его словам, режим Лукашенко сейчас ведет борьбу за симпатии силовиков как электоральной группы.
"Все остальные группы Лукашенко потерял. Нас, сторонников перемен, сегодня миллионы и мы настроены на мирные акции протеста, на то, чтобы вернуть в страну право выбора и вернуть честные, свободные выборы", - подчеркнул Лебедько.
- Напомним, в этом же интервью Лебедько рассказал о том, кому, по его мнению, было выгодным задержания "вагнеровцев" в санатории под Минском, а также о том, контролирует ли кто-то растущие протестные настроения белорусов.
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