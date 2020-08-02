В Беларуси массово шьют дополнительную форму для ОМОНа, в которую будут переодевать военных, - оппозиция

2 августа, 2020, 14:46

Есть сведения о срочном изготовлении большого количества комплектов формы бойцов милицейского спецназа ОМОН (бел. АМАП). Она может быть использована для переодевания бойцов Минобороны. Для разгона мирных митингов они станут "бойцами Министерства внутренних дел"

С таким заявлением белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Мы располагаем информацией, ее еще надо проверять, что шьют комплекты одежды для армейцев, но это одежда для ОМОНа. Это, возможно, для того чтобы снимать вопрос: насколько юридически обоснованным является применение армии против своих граждан", - отметил политик.

Также, по его словам, режим Лукашенко сейчас ведет борьбу за симпатии силовиков как электоральной группы.

"Все остальные группы Лукашенко потерял. Нас, сторонников перемен, сегодня миллионы и мы настроены на мирные акции протеста, на то, чтобы вернуть в страну право выбора и вернуть честные, свободные выборы", - подчеркнул Лебедько.

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