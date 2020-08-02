Украинский тяжеловес одержал 14-ю подряд победу

2 августа, 2020, 22:31

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко одержал досрочную победу над соотечественником Павлом Кроленко

Об этом сообщает Xsport.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика.

Сиренко доминировал на протяжении всего поединка, однако в начале боя сопернику удалось создать ему проблемы.

В третьем раунде после серии мощных ударов Сиренко Кроленко спасся благодаря гонгу, однако отказался от дальнейшего продолжения поединка и не вышел на четвертый раунд.

Владислав Сиренко получил 14-ю подряд победу на профессиональном ринге.

В октябре 2019 года Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде.

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