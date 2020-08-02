 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский тяжеловес одержал 14-ю подряд победу

Украинский тяжеловес одержал 14-ю подряд победу


фото: Instagram
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко одержал досрочную победу над соотечественником Павлом Кроленко

Об этом сообщает Xsport.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика.

Сиренко доминировал на протяжении всего поединка, однако в начале боя сопернику удалось создать ему проблемы.

В третьем раунде после серии мощных ударов Сиренко Кроленко спасся благодаря гонгу, однако отказался от дальнейшего продолжения поединка и не вышел на четвертый раунд.

Владислав Сиренко получил 14-ю подряд победу на профессиональном ринге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

2 августа, 2020 воскресенье

1 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать