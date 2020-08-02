Украинский тяжеловес одержал 14-ю подряд победу
2 августа, 2020, 22:31
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко одержал досрочную победу над соотечественником Павлом Кроленко
Об этом сообщает Xsport.
Поединок состоялся в рамках вечера бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика.
Сиренко доминировал на протяжении всего поединка, однако в начале боя сопернику удалось создать ему проблемы.
В третьем раунде после серии мощных ударов Сиренко Кроленко спасся благодаря гонгу, однако отказался от дальнейшего продолжения поединка и не вышел на четвертый раунд.
Владислав Сиренко получил 14-ю подряд победу на профессиональном ринге.
- В октябре 2019 года Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде.
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