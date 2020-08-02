Украина отмечает день ВВС

2 августа, 2020, 13:37

Сегодня, 2 августа 2020 года, в Украине празднуют День Военно-Воздушных сил

Праздник традиционно отмечают в первое воскресенье августа, передает Еспресо.TV.

Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов поздравляет всех причастных с Днем Воздушных сил - с 16-й годовщиной создания этого вида войск.

Свое приветствие обнародовал на Facebook и президент Украины Владимир Зеленский .

"Спасибо за то, что вы достойно продолжаете традиции Воздушных сил. Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны на Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины.

Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши ", - зазанчив глава государства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb