Украина отмечает день ВВС
Праздник традиционно отмечают в первое воскресенье августа, передает Еспресо.TV.
Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов поздравляет всех причастных с Днем Воздушных сил - с 16-й годовщиной создания этого вида войск.
Свое приветствие обнародовал на Facebook и президент Украины Владимир Зеленский .
"Спасибо за то, что вы достойно продолжаете традиции Воздушных сил. Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны на Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины.
Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши ", - зазанчив глава государства.
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