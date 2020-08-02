Стало известно, где в Украине чаще всего умирают от коронавируса

2 августа, 2020, 12:36

Общий показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,4%

Об этом со ссылкой на Telegram канал Центра общественного здоровья передает Еспресо.TV.

Самый высокий уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области. После нее - Черкасщина и Закарпатье.

"Летальность в стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях", - сообщил ЦОС в воскресенье, 2 августа 2020 г.

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Вместе с тем, большое количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях.

Напомним, пятый день подряд в Украине добавляется более 1 тыс. новых инфицированных COVID-19.

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