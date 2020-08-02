Самый молодой, 9-летний, парикмахер живет на Прикарпатье

2 августа, 2020, 15:30

На Ивано-Франковщине в городе Калуш, земляков обслуживает самый молодой в крае парикмахер

Об этом пишет "Высокий Замок" .

Жене Семеновичу девять лет, и у него уже есть первые клиенты.

Как стажер он работает в известном в городе салоне красоты. Особенность Евгения в том, что мальчик из-за недостатка почти ничего не слышит (как и две его сестренки). Когда слух начал падать, он стал куклам делать прически.

Это увлечение помогло ребенку найти себя в мире без звуков. Чтобы Женя настойчивее занимался развитием речи, владелец салона красоты, который о талантливом мальчике услышал от знакомых, пообещал ему рабочее место. И слово свое сдержал!