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Espreso.tvОбществоСамый молодой, 9-летний, парикмахер живет на Прикарпатье

Самый молодой, 9-летний, парикмахер живет на Прикарпатье

На Ивано-Франковщине в городе Калуш, земляков обслуживает самый молодой в крае парикмахер

Об этом пишет "Высокий Замок" .

Жене Семеновичу девять лет, и у него уже есть первые клиенты.

Как стажер он работает в известном в городе салоне красоты. Особенность Евгения в том, что мальчик из-за недостатка почти ничего не слышит (как и две его сестренки). Когда слух начал падать, он стал куклам делать прически.

Это увлечение помогло ребенку найти себя в мире без звуков. Чтобы Женя настойчивее занимался развитием речи, владелец салона красоты, который о талантливом мальчике услышал от знакомых, пообещал ему рабочее место. И слово свое сдержал!

 

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