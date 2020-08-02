С начала перемирия зафиксировано 14 одиночных неприцельных вражеских обстрелов, - штаб ООС

2 августа, 2020, 18:08

В штабе операции Объединенных сил заявили, что с начала перемирия оккупанты осуществляли лишь одиночные провокационные обстрелы

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала введения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. В течение уходящей недели зафиксированы 14 единичных неприцельных обстрелов (иногда одиночные выстрелы) со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они носили провокационный характер и имели единственную цель - открытие украинскими воинами ответного огня, чтобы в дальнейшем задокументировать этот факт и обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в срыве договоренностей, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы ", - говорится в сообщении.

Факты вооруженной провокации зафиксированы как в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", так и "Север". Выстрелы, в разные дни недели, раздавались вблизи населенных пунктов Водяное, Южное, Шумы, Новолуганское, Новотошковское, Орехово, Луганское и Пески. Враг основном применял стрелковое вооружение, хотя в некоторых случаях прибегал и к провокациям используя гранатометы.

Понимая подлинные коварные намерения противника украинские воины, в течение недели, на провокации не реагировали. В течение последних семи дней на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не было.

Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксированы. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

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