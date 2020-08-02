"Велике цебе" и "Гебай звідси": появилась книга о прикарпатском диалекте

2 августа, 2020, 12:33

Писательница из Самбора Любовь Рудавская-Вовк издала книгу-словарь "Прикарпатский диалект"

Глава Всеукраинского объединения "Писатели Бойкивщини", врач и поэтесса из Самбора Любовь Рудавская-Вовк издала книгу-словарь "Прикарпатский диалект середины и конца ХХ века", сообщает Leopolis.news .

В "Прикарпатском диалекте..." автор собрала более 1800 слов и 800 выражений аутентичной лексики, которые были в ежедневном потреблении на территории Прикарпатья в середине и конце ХХ века.

Слова и выражения писательница подала в алфавитном порядке. "Масні слова та пісні пироги", "Дайси на стримання", "Брати за барки", "Гебай звідси", "Бити бомки", "Велике цебе" - все это и многое другое собрано в книге.

"Время прошло, а слова запомнились...", - отмечает Любовь Рудавская-Вовк.

Книга вышла во львовском издательстве "Сполом".

Добавим, Любовь Рудавская-Вовк - автор 18 поэтических книг. Книга-словарь о прикарпатском диалекте - это ее первая попытка в таком жанре.

Напомним, на Прикарпатье будет Музей книги о гуцулах и Гуцульщине.