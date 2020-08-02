"Вагнеровцы" должны были ликвидировать Лукашенко, как в 79-м СССР избавился в Афганистане от Амина, - Пионтковский

2 августа, 2020, 18:21

Политический аналитик Андрей Поинтковський (Вашингтон, США) поделился своим видение того, в чем заключалась задача боевиков ЧВК "Вагнера" задержанных на окраине Минска

Об этом он рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Я вижу это событие как повторение операции 79-го года по ликвидации Амина. Это группа, которая была направлена ликвидировать Лукашенко, который в последнее время все-таки упорно сопротивляется полному поглощению Беларуси. Лукашенко суждено стать новым Амином. И подготовлен уже - впечатляющая игра слов - подготовлен новый "Бабрак", точнее новый Бабарыка ", - отметил он.

По мнению Пионтковского, банкир Виктор Бабарыка, которого не допустили к регистрации кандидатом в президенты и который сейчас содержится в СИЗО, якобы "должен будет вернуть Беларусь в родную имперскую гавань".

Напомним, на этой неделе в подчиненном пропрезидентской Федерации профсоюзов Беларуси (председатель ФПС Михаил Орда еще и возглавляет предвыборный штаб Лукашенко) санатории "Белорусочка" спецназ КГБ Республики Беларусь задержал 33 "вагнеровцев". Они якобы должны были действовать совместно с оппозиционерами Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским, которые сейчас находятся в заключении.

Статкевич и Тихановский высмеяли и отвергли подобные обвинения.

Другие деятели белорусской оппозиции назвали события в "Белорусочке" не более чем PR-ходом Лукашенко, "колхозной самодеятельностью" (выражение оппозиционного кандидата в президенты 2010 года, политического заключенного Андрея Санникова), "холостым политтехнологическим выстрелом" (заявление журналистки Ирины Халип) накануне назначенных на 9 августа президентских выборов.

В эфире Еспресо.TV один из лидеров независимой белорусской социал-демократии, политзаключенный режима Лукашенко Анатолий Лебедько сообщил, что "вагнеровцы" часто отдыхали в Беларуси, шоу с задержанием требовалось только Лукашенко и является его "игрой в избирательной кампании" .

При этом сам Лукашенко вечером 1 августа призвал своих силовиков избежать "жестких мер" в отношении задержанных боевиков "Вагнера".

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