"Вагнеровцы" часто отдыхали в Беларуси. Шоу с задержанием требовалось лишь Лукашенко, - Лебедько

2 августа, 2020, 08:25

Белорусское общество, а также большинство политиков и экспертов оценивают показательное задержание бойцов ЧВК "Вагнера" в санатории под Минском как предвыборную игру действующего главы государства Александра Лукашенко

Об этом известный в Беларуси оппозиционер, политзаключенный Анатолий Лебедько заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV.

"Большинство белорусов рассматривают это чисто как игру в избирательной кампании. Многие понимают, что для "вагнеровцев" Беларусь стала домом отдыха, санаторием. Они сюда приезжали долгие годы после военных баталий и в Украине, и в Сирии, и на Африканском континенте. Поэтому Лукашенко сам довел ситуацию до такого состояния. Если они приезжают и рассматривают это как свой санаторий, то я думаю, что сам факт пребывания "вагнеровцев" на территории Беларуси решили еще использовать и как часть избирательной кампании Александра Лукашенко. Но то, что они здесь и для них это привычная ситуация, я думаю, это "секрет Полишинеля" для Александра Лукашенко и его силовиков ", - пояснил политик.

По его словам, уровень угрозы задержанных 33 бойцов ЧВК "Вагнера" для национальной безопасности Республики Беларусь будет в ближайшее время виден по соответствующим действиям нынешней белорусской власти. Или же речь идет лишь об "инсценировке", для того чтобы Лукашенко мог "получить мандат на шестой срок", добавил Лебедько.

"Лукашенко должен был бы оборвать телефон Путину и дать указание, чтобы в районе Смоленска-Орши начали копать свежие ямки, для того чтобы поставить там пограничные столбы. А Путину он должен был заявить, что мы (Беларусь, - ред.) замораживаем наше пребывание в интеграционных структурах , пока не получим каких-то объяснений: почему военизированное Ваше подразделение - мы все знаем, что оно "завязано" непосредственно на Путине, на Кремле, - что оно делает у нас? Если таких шагов не будет, если они не будут осуществлены, то надо исходить из того, что мы берем попкорн, и будет еще вторая и третья серия. И Александр Бонд - главное действующее лицо этого сериала", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, на этой неделе в подчиненном пропрезидентской Федерации профсоюзов Беларуси (глава ФПС Михаил Орда еще и возглавляет предвыборный штаб Лукашенко) санатории "Беларусочка" спецназ КГБ Республики Беларусь задержал 33 "вагнеровца". Они якобы должны были действовать совместно с оппозиционерами Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским, которые сейчас находятся в заключении.

Статкевич и Тихановский высмеяли и отвергли подобные обвинения.

Другие деятели белорусской оппозиции назвали события в "Беларусочке" не более чем PR-ходом Лукашенко, "колхозной самодеятельностью" (выражение оппозиционного кандидата в президенты 2010 года, политического заключенного Андрея Санникова), "холостым политтехнологическим выстрелом" (заявление журналистки Ирины Халип) накануне назначенных на 9 августа президентских выборов.

При этом сам Лукашенко вечером 1 августа призвал своих силовиков избежать "жестких мер" в отношении задержанных боевиков "Вагнера".

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