"Никто не хочет с ним сидеть в Гааге". После поражения Лукашенко на выборах силовики откажутся стрелять в людей, - Цепкало

2 августа, 2020, 22:16

Подконтрольный действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко силовой корпус понимает все возможные риски применения оружия против мирных демонстрантов, которые собираются выйти в случае фальсификации в пользу главы государства результатов выборов 9 августа 2020 года

Об этом белорусский оппозицонер, в прошлом посол Республики Беларусь в Соединенных Штатах Валерий Цепкало, который находится сейчас в Киеве, заявил вечером 2 августа на телеканале "Прямой", передает Еспресо.TV.

"Если выйдет на улицу критическая масса людей, то они (силовики, - ред.), естественно, не пойдут за ним (за Лукашенко, - ред.) И, естественно, они не будут применять оружие", - сказал политик.

Как подчеркнул Цепкало, предостережением милиции, спецслужбам и армии служат события вокруг резонансных политических убийств и исчезновений, имевших место в прошлом.

"Никто не хочет с ним сидеть в Гааге. И если он даст команду применить оружие, я абсолютно уверен, что эта команда выполняться не будет. Они хорошо знают, наши силовые структуры, что он их потом сдаст. Он потом скажет, что никакой я команды не давал. Так, как это происходит в случае с Гончаром, Захаренко, Красовским (пропавшие без вести в прошлые годы белорусские оппозицонеры, - ред.), которые были ликвидированы. Это была его политическая оппозиция. И он сейчас говорит: "Я никакой такой команды не давал". Хотя, понятно, как это обычно рассматривается, в чьих интересах они были ликвидированы", - пояснил Цепкало.

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