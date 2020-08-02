"Не дадим бумагу. Все, нет". Депутатов горсовета Николаева принудительно переводят на планшеты

2 августа, 2020, 10:29

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на следующей сессии депутатам раздадут планшетные компьютеры, закупленные за полмиллиона гривень, хотя они и не прошли обучение

Об этом 2 августа 2020 г. передает местный портал Преступности.нет , информирует Еспресо.TV.

"Они не хотят проходить обучение. На следующей сессии мы просто раздадим планшеты и не дадим бумагу. Все, бумаги нет. Нужно спасать леса Амазонки", - отметил мэр.

12 июня депутаты горсовета Николаева согласились со следующей сессии перейти на планшеты, приобретенные почти за полмиллиона гривень. Однако 17 июня на пленарном заседании сессии у депутатов на столах прежнему лежали бумажные документы, а не обещанные планшетные компьютеры. Тогда, мэр Сенкевич заявил, что в депутатском корпусе есть сопротивление нововведениям, а также отметил, что депутатов научат пользоваться планшетами, прежде чем работать с ними на сессиях.

Начиная с 3 января 2018 г. исполнительный комитет Николаевского городского совета и исполнительные органы городского совета внедрили электронный документооборот через автоматизированную систему контроля и организации делопроизводства "АСКОД".

При этом перед сессиями и заседаниями комиссий сотрудники аппарата совета до сих пор постоянно готовят кипу бумаг.

На закупку планшетов пошло 468 тыс. грн.

Справка

Как отмечается на официальном сайте Николаевского городского совета, 25 депутатов входит во фракцию партии "Оппозиционный блок", 7 - "Самопомич", 9 - "Наш край", 9 - "Европейская Солидарность", 4 - внефракционных. Также там есть депутатские группы: 8 - группа "Николаев", 10 - ОПЗЖ.

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