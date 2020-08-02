Пятый день подряд в Украине добавляется более 1 тыс. новых инфицированных COVID-19
2 августа, 2020, 10:07
По состоянию на утро воскресенья, 2 августа 2020 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает о суточном приросте общего количества зараженных коронавирусом на 1112 человек
Об этом свидетельствуют открытые данные системы мониторинга СНБО, передает Еспресо.TV .
Уже пятые сутки количество новых зараженных превышает 1 тыс. человек:
02.08.2020 - 1112;
01.08.2020 - 1172;
31.07.2020 - 1090;
30.07.2020 - 1197;
29.07.2020 - 1022.
Что касается последних данных (по 2 августа), то они следующие:
выявлено - 72 168 (+1 112)
умерло - 1725 (+16)
выздоровели - 39543 (+235)
активно болеет - 30900 (+861)
подозрения - 125239 (+1 163).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
-
Читайте также
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-