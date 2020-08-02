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Espreso.tvОбществоПятый день подряд в Украине добавляется более 1 тыс. новых инфицированных COVID-19

Пятый день подряд в Украине добавляется более 1 тыс. новых инфицированных COVID-19


фото: mercurynews.com
По состоянию на утро воскресенья, 2 августа 2020 года, Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает о суточном приросте общего количества зараженных коронавирусом на 1112 человек

Об этом свидетельствуют открытые данные системы мониторинга СНБО, передает Еспресо.TV .

Уже пятые сутки количество новых зараженных превышает 1 тыс. человек:

02.08.2020 - 1112;

01.08.2020 - 1172;

31.07.2020 - 1090;

30.07.2020 - 1197;

29.07.2020 - 1022.

Что касается последних данных (по 2 августа), то они следующие:

выявлено - 72 168 (+1 112)

умерло - 1725 (+16)

выздоровели - 39543 (+235)

активно болеет - 30900 (+861)

подозрения - 125239 (+1 163).

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