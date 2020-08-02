Похоже, что Зеленский нарушил обязательства перед Путиным, касавшиеся выборов в ОРДЛО, - Бессмертный

2 августа, 2020, 21:49

Несогласованность позиций Владимира Зеленского и Владимира Путина относительно выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая вышла в публичную плоскость, подталкивает к серьезному выводу

Об этом дипломат и политик Роман Бессмертный рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"На самом деле, это было обычное протокольное решение о т. н. Хлебном перемирии, которое принималось ежегодно. За этими всеми событиями, которыми сегодня кормят нас в информационном плане, есть что-то другое. Что это другое? Я хочу напомнить о том, что еще месяц назад руководители Украины говорили о том, что выборы на Донбассе, на оккупированной территории, должны состояться. И обратите внимание на реакцию Путина-Пескова: постановление Верховной Рады противоречит Минским договоренностям. Это означает, что что-то произошло. Какие-то были обещания, какие-то договоренности, которые провалились", - затметил он.

Бессмертный не исключает, что речь идет о тех, договоренностях, которые могли быть достигнуты между руководителями Украины и России значительно раньше.

"Со времен Оманского вояжа шла речь о том, что осенью (2020 года, - ред.) состоятся выборы на оккупированной территории. Туда надо возвращаться. И вот это все надо еще анализировать и понимать. Потому что с моей точки зрения, заявление последнее Путина-Пескова - это следствие каких-то отказов Зеленского", - подчеркнул дипломат.

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