По новым договоренностям о Донбассе Украина может потерять 30 населенных пунктов. Россия этого будет требовать, - Бессмертный

2 августа, 2020, 19:34

Условия установленного 27 июля 2020 года "полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе угрожают украинской стороне потерей контроля над 30 городами, поселками и деревнями из "серой" зоны

Об этом политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Речь идет (в договоренностях, - ред.) о запрете определенных "агрессивных действий" по линии разграничения, линии фронта, а внизу разъяснение, что такое "агрессивные действия": это продвижение, изменение линии фронта. Что за этим стоит? Вспомните, пожалуйста, какая линия разграничения есть в Минских документах и кому сейчас принадлежит Дебальцево? Таких населенных пунктов больше 30, больших и малых. Фактически, этим документом зафиксирована новая линия фронта. И к этому, увидите, через несколько недель Россия вернется ", - пояснил дипломат.

"Она напомнит Киеву об этих позициях. Это будет еще один информационный удар по позиции Зеленского", - подчеркнул Бессмертный.

Причиной этого и других подобных провалов он считает то обстоятельство, что "с украинской стороны работают люди, которые на профессиональном уровне не могут толковать вот эти моменты".

Напомним, по официальным данным штаба ООС, от начала перемирия зафиксировано 14 одиночных неприцельных вражеских обстрелов.

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