На Закарпатье Volkswagen влетел в дерево: двое парней погибли
2 августа, 2020, 12:54
Водитель и один из пассажиров погибли на месте аварии. Еще двух мужчин (одному из них 25, другому 28 лет), которые были в машине, госпитализировали.
Авария произошла утром 2 августа
Около 5 часов. утра в воскресенье в селе Лазещина, что в Раховском районе на Закарпатье, произошла смертельная авария, сообщили "Еспресо-Запад" в полиции Закарпатья.
Как выяснили правоохранители, 24-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf", двигаясь по автодороге "Мукачево-Рогатин" не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в дерево.
Водитель и один из пассажиров погибли на месте аварии. Еще двух мужчин (одному из них 25, другому 28 лет), которые были в машине, госпитализировали.
Известно, что погибшие в ДТП - 24-летний водитель, житель пгт Ясиня, и 23-летний житель села Лазещина.
В полиции проводят расследование по факту ДТП. Автомобиль поместили на штрафплощадку.
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-