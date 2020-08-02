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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье Volkswagen влетел в дерево: двое парней погибли

На Закарпатье Volkswagen влетел в дерево: двое парней погибли

Авария произошла утром 2 августа

Около 5 часов. утра в воскресенье в селе Лазещина, что в Раховском районе на Закарпатье, произошла смертельная авария, сообщили "Еспресо-Запад" в полиции Закарпатья.

Как выяснили правоохранители, 24-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf", двигаясь по автодороге "Мукачево-Рогатин" не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в дерево.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте аварии. Еще двух мужчин (одному из них 25, другому 28 лет), которые были в машине, госпитализировали.

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Известно, что погибшие в ДТП - 24-летний водитель, житель пгт Ясиня, и 23-летний житель села Лазещина.

В полиции проводят расследование по факту ДТП. Автомобиль поместили на штрафплощадку.

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